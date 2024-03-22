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В Кремле признали, что РФ находится "в состоянии войны"
22.03.2024 11:08 Алина Груднева

В Кремле признали, что РФ находится "в состоянии войны"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия находится "в состоянии войны" на 758-й день полномасштабного вторжения в Украину.

Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "АиФ".

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"У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", - цинично объявил он.

По словам Пескова, РФ не может допустить существование "на своих границах" государства, у которого задокументировано намерение "использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым".
 

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