



В Кремле признали, что РФ находится "в состоянии войны"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что Россия находится "в состоянии войны" на 758-й день полномасштабного вторжения в Украину.



Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "АиФ".



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"У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное - обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", - цинично объявил он.



По словам Пескова, РФ не может допустить существование "на своих границах" государства, у которого задокументировано намерение "использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым".

