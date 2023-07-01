



В Китае вступил в силу новый закон о борьбе со шпионажем

Пересмотренный закон, резко расширяющий определение шпионажа в Китае, вступил в силу в субботу, что дало Пекину больше возможностей, чем когда-либо, для наказания за то, что он считает угрозой национальной безопасности.



Правительство Соединенных Штатов, аналитики и юристы говорят, что поправки к пекинскому закону о борьбе со шпионажем носят расплывчатый характер и дадут властям больше свободы действий в реализации и без того непрозрачного законодательства о национальной безопасности.



Первоначально опубликованные для общественного обсуждения в декабре 2022 года, поправки были официально одобрены высшим законодательным органом Китая в апреле.



Китайский закон уже предусматривает суровые наказания для тех, кто причастен к предполагаемому шпионажу, от пожизненного заключения до казни в крайних случаях.



Согласно пересмотренному закону, "полагание на шпионские организации и их агентов", а также несанкционированное получение "документов, данных, материалов и предметов, связанных с национальной безопасностью и интересами", могут рассматриваться как шпионское преступление.



Пекин настаивает на том, что имеет право "защищать свою национальную безопасность с помощью законодательства", и заявляет, что будет "поддерживать верховенство закона".



Расплывчатое определение шпионажа и национальной безопасности дает властям более широкое поле деятельности и, вероятно, окажет сдерживающее воздействие на китайских граждан, которые контактируют с иностранцами и иностранными организациями.



Новые поправки взбудоражили бизнес-сообщество, а компании опасаются еще более пристального внимания.



Изменения "вызвали законные опасения по поводу ведения определенных рутинных деловых операций, которые теперь могут быть признаны шпионажем", — написал в недавнем блоге Крейг Аллен, президент Американо-китайского делового совета.



"Доверие к китайскому рынку еще больше пострадает, если закон будет применяться часто и без четкой, узкой и прямой связи с деятельностью, повсеместно признанной шпионажем", — написал Аллен.



Дипломатические чиновники из нескольких стран также бьют тревогу в преддверии правовых изменений, призывая граждан Китая быть бдительными.



Государственный департамент США заявил, что закон "значительно расширит масштабы того, что Пекин считает шпионской деятельностью".



Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) предупредил в пятницу, что закон дает Пекину "расширенные правовые основания для доступа и контроля данных, хранящихся у американских фирм в Китае".

