В Казахстане усилили меры безопасности из-за теракта в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился усилить меры безопасности после того, как в российской столице был совершен теракт в "Крокусе".
Соответствующее распоряжение он выдал после совещания Совбеза.
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По данным пресс-службы президента Казахстана, рассматривались планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов в экстремальных ситуациях.
Для противодействия терроризму будет также усилено взаимодействие Казахстана с другими странами и международными организациями.