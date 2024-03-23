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В Казахстане усилили меры безопасности из-за теракта в Москве
23.03.2024 15:41 Алина Груднева

В Казахстане усилили меры безопасности из-за теракта в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился усилить меры безопасности после того, как в российской столице был совершен теракт в "Крокусе".

Соответствующее распоряжение он выдал после совещания Совбеза.

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По данным пресс-службы президента Казахстана, рассматривались планы работы правоохранительных структур и местных исполнительных органов в экстремальных ситуациях. 

Для противодействия терроризму будет также усилено взаимодействие Казахстана с другими странами и международными организациями.

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