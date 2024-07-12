В Германии пообещали не вестись на угрозы Кремля
России не удастся запугать Германию заговорами с целью убийства руководства компаний оборонной промышленности.
По данным Reuters, об этом сказала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
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Таким образом она прокомментировала информацию о подготовке Россией покушения на главу компании Rheinmetall и на угрозы "военным ответом" на размещение Америкой ракет "Томагавк" в Германии.
"Мы не позволим России запугать себя и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", – сказала Фезер.