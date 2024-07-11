



Россия угрожает США и Германии "военным ответом"

Если США разместят ракеты "Томагавк" в Германии, от России будет "военный ответ".



С такими угрозами, комментируя переговоры на полях саммита НАТО в Вашингтоне, выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.



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По его словам, военные в РФ уже изучают сообщение Пентагона относительно этого плана.



"Это просто звено в эскалационном курсе и один из элементов запугивания России. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал он.



Рябков добавил, что РФ будет вырабатывать "военный ответ", но "без нервов и эмоций".