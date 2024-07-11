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Россия угрожает США и Германии "военным ответом"
11.07.2024 17:27 Алина Груднева

Россия угрожает США и Германии "военным ответом"

Если США разместят ракеты "Томагавк" в Германии, от России будет "военный ответ".

С такими угрозами, комментируя переговоры на полях саммита НАТО в Вашингтоне, выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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По его словам, военные в РФ уже изучают сообщение Пентагона относительно этого плана.

"Это просто звено в эскалационном курсе и один из элементов запугивания России. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", - сказал он.

Рябков добавил, что РФ будет вырабатывать "военный ответ", но "без нервов и эмоций".

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