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РФ планировала убийство главы корпорации Rheinmetall, - CNN
11.07.2024 19:32 Алина Груднева

РФ планировала убийство главы корпорации Rheinmetall, - CNN

Россия собиралась убить главу немецкой оборонной корпорации Rheinmetall Армина Паппергера.

Об этом сообщает телеканал CNN  со ссылкой на чиновников.

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Уточняется, что планы россиян сорвали США и Германия. Убийство Паппергера было частью большого заговора по устранению руководства компаний оборонной промышленности в Европе.

Американская разведка раскрыла российский заговор и немедленно передала данные немецким коллегой.

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