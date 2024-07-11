



РФ планировала убийство главы корпорации Rheinmetall, - CNN

Россия собиралась убить главу немецкой оборонной корпорации Rheinmetall Армина Паппергера.



Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.



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Уточняется, что планы россиян сорвали США и Германия. Убийство Паппергера было частью большого заговора по устранению руководства компаний оборонной промышленности в Европе.



Американская разведка раскрыла российский заговор и немедленно передала данные немецким коллегой.