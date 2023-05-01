



В Британии заговорили о том, чтобы “задушить военную машину” Путина

В парламенте Британии предложили консолидировать усилия в контексте санкций против России, не имевших такого большого влияния на российскую экономику, как ожидали западные страны. Там предложили создать так называемый "экономический Рамштайн" для "борющихся за свободу Украины".



Об этом заявила член парламента Великобритании от Консервативной партии, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Алисия Кернс, пишет газета The Guardian.



С такой инициативой депутат выступила после того, как изучила ряд цифр, показывающих, что санкции "не имели такого большого влияния на экономику России, как рассчитывали западные страны".



"Эти очень подробные данные еще больше подтверждают необходимость "экономического Рамштайна" борющихся за свободу Украины", - отметила она.

По ее мнению, уже стало ясно, что Западу "не удалось должным образом финансово задушить военную машину Путина".



"И мы должны помешать ему финансировать свои нападения на мирных жителей. Мы можем сделать это только в том случае, если мы мобилизуем правительства для координации как в экономическом, так и военном отношении", – добавила Кэрнс.



Украина работает вместе с партнерами в формате так называемого энергетического "Рамштайна" для восстановления объемов генерации и финансового - для обеспечения международного финансирования и поддержки нашего государства.



