



В Бразилии начался судебный процесс над экс-президентом Болсонару

В высшем избирательном суде Бразилии начался судебный процесс над бывшим президентом страны Жаиром Болсонару по обвинениям в злоупотреблении политической властью и государственными СМИ, сообщает CNN.



После встречи с иностранными дипломатами в июле 2022 года Болсонару обвиняется в распространении ложной информации об избирательной системе Бразилии и подрыве доверия к ней в своей предвыборной кампании.



Если он будет признан виновным, экспрезидент Бразилии может быть лишен права баллотироваться на государственные должности на срок до восьми лет.



На судебном заседании в четверг был зачитан доклад судьи по делу, обе стороны представили свои доводы.



В свою защиту Болсонару заявил, что обвинение необоснованно.



"Мы просто обсуждали с ними, как работает избирательная система. Я не упоминал слово "мошенничество" о предстоящих выборах", - сказал он, добавив, что не говорил о фальсификации.



"Я говорил о расследовании Федеральной полиции в ноябре 2018 года, которое на сегодняшний день не завершено. Только об этом. В чем проблема обсуждать этот вопрос?" – отметил он.



Согласно отчету судьи, бывший президент якобы заявил, что выборы 2022 года могут быть скомпрометированы из-за мошенничества во время встречи с послами.



"Болсонару также якобы заявил, что в 2018 году машины для голосования изменили выбор избирателей в пользу его оппонента, что бразильские машины для голосования не поддаются аудиту, а также намекнул, что избирательные и судебные органы защищают "террористов", - говорится в отчете.



В судебном заседании объявлен перерыв до следующей недели. Процесс может затянуться на месяцы, если кто-нибудь из судей запросит дополнительную информацию.



Дело началось с судебного иска, поданного Демократической партией труда Бразилии против Болсонара и Вальтера Браги Нетто, его конкурента на выборах 2022 года.



Болсонару проиграл прошлогодние выборы с минимальным отрывом действующему президенту Луису Инасиу Лули да Силви.



