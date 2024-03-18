



В Белгороде серия “прилетов”: видео

Под ударами находились промышленные предприятия. Но в сеть попало видео, где случилось попадание и в жилой дом.



Знакомые из Белгорода прислали видео. pic.twitter.com/tb70i4w44x — Yalchin (@Kerim___Y) March 18, 2024

В самом Белгороде знатно гремело в районе 19:30. Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание."Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской.У самому Бєлгороді знатно гриміло в районі 19:30. Пізніше стало відомо, що в місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю. "Приліт" нібито був на підприємстві, яке розташоване на вулиці Вовчанській.