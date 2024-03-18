В Белгороде серия “прилетов”: видео
Под ударами находились промышленные предприятия. Но в сеть попало видео, где случилось попадание и в жилой дом.
Знакомые из Белгорода прислали видео. pic.twitter.com/tb70i4w44x— Yalchin (@Kerim___Y) March 18, 2024
В самом Белгороде знатно гремело в районе 19:30. Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание.
"Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской.
У самому Бєлгороді знатно гриміло в районі 19:30. Пізніше стало відомо, що в місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю. "Приліт" нібито був на підприємстві, яке розташоване на вулиці Вовчанській.