Новости » Политика
В Белгороде серия “прилетов”: видео
18.03.2024 21:45 MIGnews.com

В Белгороде серия “прилетов”: видео

Под ударами находились промышленные предприятия. Но в сеть попало видео, где случилось попадание и в жилой дом.


В самом Белгороде знатно гремело в районе 19:30. Позже стало известно, что в городе во время обстрела было повреждено промышленное здание.

"Прилет" якобы был на предприятии, которое находится на улице Волчанской.
У самому Бєлгороді знатно гриміло в районі 19:30. Пізніше стало відомо, що в місті під час обстрілу було пошкоджено промислову будівлю. "Приліт" нібито був на підприємстві, яке розташоване на вулиці Вовчанській.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы