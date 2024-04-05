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Турция вышла из договора об армиях в Европе
05.04.2024 20:45 MIGnews.com

Турция вышла из договора об армиях в Европе

Эрдоган вывел Турцию из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о чем подписал соответствующий указ.

Решение Турции о выходе из договора говорит об улучшении отношений с США в преддверии запланированной встречи Эрдогана и Джо Байдена в Вашингтоне в следующем месяце. Об этом пишет Bloomberg. 

Турция и США провели переговоры в сфере безопасности и энергетики, а также по закупке турецкого вооружения для украинской армии. 

Между Анкарой и Вашингтоном наметилось потепление после того, как Эрдоган решил одобрить членство Швеции в НАТО.

После чего Вашингтон подписал с Турцией договор на поставку американских самолетов и вооружения. 
 

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