



Турция вышла из договора об армиях в Европе

Эрдоган вывел Турцию из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), о чем подписал соответствующий указ.



Решение Турции о выходе из договора говорит об улучшении отношений с США в преддверии запланированной встречи Эрдогана и Джо Байдена в Вашингтоне в следующем месяце. Об этом пишет Bloomberg.



Турция и США провели переговоры в сфере безопасности и энергетики, а также по закупке турецкого вооружения для украинской армии.



Между Анкарой и Вашингтоном наметилось потепление после того, как Эрдоган решил одобрить членство Швеции в НАТО.



После чего Вашингтон подписал с Турцией договор на поставку американских самолетов и вооружения.

