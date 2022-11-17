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Требование Бен-Гвира, которое отказывается выполнить Нетаниягу
17.11.2022 11:18 Аркадий Бочаровский

Требование Бен-Гвира, которое отказывается выполнить Нетаниягу

По окончании встречи, состоявшейся между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем "Оцма Иегудит" Итамаром Бен Гвиром, обе стороны заявили, что достигнут значительный прогресс. Но не все так гладко - и есть требования Бен-Гвира, которые Нетаниягу отказывается принять.

Итамар Бен Гвир требует принять закон о смертной казни для террористов. Этот закон будет действовать и в пределах "зеленой черты", а также в отношении террористов из числа израильских арабов.

Нетаниягу отказывается от этого требования и не намерен продвигать его в ближайший срок из международных соображений, сообщает парламентский корреспондент канала КАН Зеэв Кам.

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