



Требование Бен-Гвира, которое отказывается выполнить Нетаниягу

По окончании встречи, состоявшейся между назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и председателем "Оцма Иегудит" Итамаром Бен Гвиром, обе стороны заявили, что достигнут значительный прогресс. Но не все так гладко - и есть требования Бен-Гвира, которые Нетаниягу отказывается принять.



Итамар Бен Гвир требует принять закон о смертной казни для террористов. Этот закон будет действовать и в пределах "зеленой черты", а также в отношении террористов из числа израильских арабов.



Нетаниягу отказывается от этого требования и не намерен продвигать его в ближайший срок из международных соображений, сообщает парламентский корреспондент канала КАН Зеэв Кам.