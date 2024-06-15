



Сунак: РФ пыталась сорвать саммит в Швейцарии

Россия пыталась сорвать саммит мира, который стартовал в Швейцарии 15 июня.



Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.



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"Нам стоит задаться вопросом: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждаются основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности", – отметил он.



По словам британского премьера, РФ не заинтересована в достижении реального мира.



"Путин инициировал длительную дипломатическую кампанию против этого саммита, приказывая странам, чтобы те не приезжали", - добавил он.



Комментируя ультиматум Путина, Сунак подчеркнул, что глава Кремля хочет безусловной капитуляции Украины, чего никогда не пройдет, поскольку агрессия не должна взять верх.