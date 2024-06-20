



Путин готов на переговоры "в присутствии" войск РФ в Украине

Руководитель Кремля Владимир Путин вновь заговорил о готовности провести мирные переговоры с Украиной, но есть один большой нюанс – для этого он даже не собирается выводить войска РФ с территории Украины.



"Если Киев связывает ведение переговоров с Москвой с выводом российских войск, то этого никогда не произойдет", – заявил российский правитель во Вьетнаме в четверг, 20 июня



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По словам Путина, "Россия готова продолжать диалог с Украиной на базе переговоров, которые состоялись весной 2022 года в Минске и Стамбуле". РФ якобы всегда была "за" и никогда не отказывалась от мирных переговоров.



"Мы никогда не отказывались от переговоров. Но не на основе каких-то эфемерных формул, а на основе тех договоренностей, которые были достигнуты во время непростых переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной", – сказал Путин.