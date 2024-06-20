



Представители ООН призывают производителей оружия прекратить поставки в Израиль

Группа экспертов ООН предостерегает производителей оружия и боеприпасов от участия в поставках оружия в Израиль, заявляя, что это может сделать их соучастниками предполагаемых нарушений прав человека и международного права.



Группа из 30 экспертов, включая нескольких специальных докладчиков ООН, заявляет, что производители оружия, поставляющие его Израилю, должны прекратить свои поставки военного снаряжения, "даже если они осуществляются в соответствии с существующими экспортными лицензиями".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Эти компании, отправляя оружие, запчасти, компоненты и боеприпасы израильским войскам, рискуют стать соучастниками серьезных нарушений международных прав человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении экспертов.

