



Судоходство под угрозой: от ООН потребовали принять меры

Представители судоходной отрасли призвали ООН сделать больше для защиты кораблей и моряков от нападений.



Соответствующее письмо они направили в генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу на фоне эскалации на Ближнем Востоке.



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Ведущие мировые ассоциации судоходной отрасли заявили, что захват Ираном 13 апреля контейнеровоза MSC Aries возле Ормузского пролива еще раз "подчеркивает нетерпимую ситуацию, в которой оказалось судоходство".



"Невинные моряки взяты в заложники. Мир был бы возмущен, если бы были захвачены авиалайнеры с невинными людьми на борту. К сожалению, судя по всему, нет такой же реакции или беспокойства в отношении кораблей и членов их экипажей", - сказано в письме.



Министерство иностранных дел Индии ранее сообщило, что гражданка страны, которая была на борту MSC Aries, вернулась на родину. Ведомство поддерживает связь с другими 16 членами индийского экипажа, которые все еще удерживаются Корпусом стражей исламской революции.



"Мы призываем вас к усилению скоординированного военного присутствия, миссий и патрулирования в регионе, чтобы защитить наших моряков от любой дальнейшей возможной агрессии", - добавили представители судоходной отрасли.