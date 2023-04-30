



Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram

В Бразилии апелляционный суд второй инстанции 29 апреля отменил решение о блокировании мессенджера Telegram, которое было введено несколько дней назад.



Об этом пишет агентство Reuters.



Судья Флавио Лукас заявил, что полная приостановка работы Telegram в стране – это “глупо”, потому что она влияет на свободу общения тысяч людей.



27 апреля Федеральный суд Бразилии приостановил работу Telegram. Причиной судья назвал то, что мессенджер якобы не предоставил всю информацию о неонацистских чатах, которую запрашивала бразильская полиция.



Бразилия рассматривала этот шаг как часть борьбы с ростом насилия в школах и детсадах.



