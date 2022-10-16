



США ответят на любой ядерный удар РФ - Салливан

США не будут делать никаких различий в своем ответе на использование Россией любого вида ядерного оружия в войне с Украиной.



Такое заявление сделал советник по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопрос будут ли США относиться к так называемому "тактическому" применению ядерного оружия - например, к уничтожению небольшой цели или взрыву в Черном море - как-то иначе, чем к широкомасштабным атакам. Об этом сообщает CNN.



"Применение ядерного оружия на поле боя в Украине - это применение ядерного оружия на поле боя в Украине, и мы не собираемся нарезать салями (действовать постепенно - прим. ред.). Мнение о том, что как-то существуют различия в его использовании, я считаю, является опасной идеей", - заявил Салливан.



Американский чиновник также подчеркнул: "Мы считаем, что Соединенные Штаты должны, работая с нашими союзниками и партнерами по НАТО и другими ответственными странами по всему миру, включая такие страны, как Китай и Индия, направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте".