



США используют активы российских олигархов для восстановления Украины

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины. Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.



"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - говорится в заявлении.



Гарленд добавил, что эти активы используются в восстановлении Украины. По его словам, оперативная группа KleptoCapture продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающих под санкции помощников Кремля и российских военных.



KleptoCapture - это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.



Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки. Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.