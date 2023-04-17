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США используют активы российских олигархов для восстановления Украины
17.04.2023 21:59 Раиса Вовк

США используют активы российских олигархов для восстановления Украины

Администрация США имеет новое законодательство, чтобы передавать активы российских олигархов по восстановлению Украины. Об этом заявил  генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Как я говорил в прошлый раз, мы используем новые полномочия, предоставленные Конгрессом, для передачи определенных активов, которые мы конфисковали у российских олигархов", - говорится в заявлении.

Гарленд добавил, что эти активы используются в восстановлении Украины. По его словам, оперативная группа KleptoCapture продолжает возбуждать судебные дела и арестовывать подпадающих под санкции помощников Кремля и российских военных.

KleptoCapture - это отдельная единица министерства юстиции США, основанная в марте 2022 года с целью осуществления санкций, направленных на российских олигархов. Она была основана после российского вторжения в Украину.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявляла, что усилия Европы по замораживанию активов Центрального банка России и использованию этих средств восстановления Украины заслуживают поддержки. Гарленд в феврале впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине. 

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