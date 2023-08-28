



Смотрич заявил, что США не имеют права критиковать израильское правительство

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что никто не является столь этичным, как Израиль, и что США не имеют права критиковать израильское правительство.



Таким образом Бецалель Смотрич ответил во время интервью радио “Галей Цахаль” на критику США в адрес израильского правительства.



“Ни одна страна не является столь этичной, как Израиль, и ни одна армия не является столь этичной, как ЦАХАЛ. Любой в мире, кто критикует нас, является лицемером”, - сказал Смотрич.



“Ни одна нация не вела экзистенциальную войну против террора на протяжении десятилетий более чисто и осторожно, чем еврейская нация. Я даже не говорю об американцах и о том, как они действовали в Афганистане и Ираке. Они не будут нам проповедовать о правах человека^ ни ЦАХАЛу, ни нам на правительственном уровне. Это лицемерие на высшем уровне”, - добавил он.



