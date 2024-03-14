



СМИ: РФ заглушила GPS-сигнал на самолете с министром обороны Британии

Власти РФ могли заглушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.



Об этом сообщили газета The Times и информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.



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Предположительно, РФ заглушила сигнал на самолете Королевский ВВС, когда на его борту министр обороны возвращался из Польши после учений НАТО.



Источники утверждают, что GPS-сигнала не было около получаса. Это произошло, когда борт Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем, недалеко от Калининградской области.



Экипажу пришлось воспользоваться альтернативными методами, чтобы определить свое местоположение. Безопасности самолета ничего не угрожало.



"Хотя Королевские ВВС хорошо подготовлены к решению этой проблемы, она все равно подвергает ненужному риску гражданские самолеты и потенциально может угрожать жизни людей. Этому нет оправдания, и со стороны России это крайне безответственно", - сообщил источник в британском оборонном ведомстве в комментарии The Times.

