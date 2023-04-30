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СМИ: Нетаниягу отстраняет Левина от переговоров о судебной реформе
30.04.2023 21:30 Наталья Богинская

СМИ: Нетаниягу отстраняет Левина от переговоров о судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу недавно за закрытыми дверями заявил, что министр юстиции Ярив Левин не участвует в переговорах о пересмотре судебной системы с оппозицией и что одобрение Левином любых достигнутых договоренностей не потребуется, сообщает Times of Israel со ссылкой на 13 канал.

Новости 13 канала процитировали Нетаниягу, который на прошлой неделе сказал, что Левин “не является частью события, только я решаю”, после того, как его спросили о возможности того, что Левин не примет компромиссный пакет реформ.

“Левин больше не имеет права вето”, – как сообщается, сказал Нетаниягу, добавив, что он примет решение, даже если его министр юстиции будет против.

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