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СМИ: количество неявок резервистов ЦАХАЛа растет
20.03.2023 21:35 Ирина Демьянова

СМИ: количество неявок резервистов ЦАХАЛа растет

Министр обороны Галант предупредил Нетаниягу в ходе недавних переговоров, что, если судебная реформа не будет смягчена, “ЦАХАЛ развалится”, сообщает 12 канал.

По данным СМИ, Галант отметил, что в таком случае ему “придется действовать соответствующим образом“, по-видимому, имея в виду уход в отставку.

Сообщается, что Галант сказал Нетаниягу, что количество отказов от службы растет, и вооруженные силы могут достичь стадии, на которой они не смогут функционировать. Он призвал премьера выслушать резервистов, обеспокоенных реформой.

12 канал сообщает о росте предполагаемого “тихого отказа” в рядах армии, когда многие резервисты не явились на службу в последние недели.

На одной из учений высшего подразделения десантной бригады на этой неделе несколько рот увидели только 30% резервистов, а некоторые из тех, кто прибыл позже, заявили, что не могут служить.

ЦАХАЛ отказался комментировать информацию.

 

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