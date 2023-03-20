



СМИ: количество неявок резервистов ЦАХАЛа растет

Министр обороны Галант предупредил Нетаниягу в ходе недавних переговоров, что, если судебная реформа не будет смягчена, “ЦАХАЛ развалится”, сообщает 12 канал.



По данным СМИ, Галант отметил, что в таком случае ему “придется действовать соответствующим образом“, по-видимому, имея в виду уход в отставку.



Сообщается, что Галант сказал Нетаниягу, что количество отказов от службы растет, и вооруженные силы могут достичь стадии, на которой они не смогут функционировать. Он призвал премьера выслушать резервистов, обеспокоенных реформой.



12 канал сообщает о росте предполагаемого “тихого отказа” в рядах армии, когда многие резервисты не явились на службу в последние недели.



На одной из учений высшего подразделения десантной бригады на этой неделе несколько рот увидели только 30% резервистов, а некоторые из тех, кто прибыл позже, заявили, что не могут служить.



ЦАХАЛ отказался комментировать информацию.



