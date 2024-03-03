



СМИ: Европа заполонена российскими шпионами и киллерами

Кремль заслал в Европу профессиональных шпионов, диверсантов и киллеров, воспользовавшись массовым бегством из РФ антивоенных мигрантов.



Об этом сообщает The Wall Street Journal в аналитическом материале касательно убийства российского летчика Максима Кузьминова в Испании.



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По словам журналистов, он был один из многих жертв российского режима, которых безжалостно устранили за противостояние Кремлю.



В Европе считают, что РФ специально оставила свои границы открытыми, позволив россиянам бежать из страны. Вместе с антивоенными мигрантами в европейские страны проникли кремлевские агенты.



В западных разведках аналитики утверждают, что российская агентурная сеть стала более креативной в вопросе подавления инакомыслия за рубежом. Все чаще Кремль использует в своих шпионских операциях иностранцев.