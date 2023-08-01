



Скандал разворачивается: Польша вызвала в МИД украинского посла

Посла Украины в Польше Василия Зварыча вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стали заявления украинских чиновников. Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.



"Посол Украины в Польше приглашен в МИД в связи с заявлениями представителей украинской власти", - сказано в сообщении ведомства.



Напомним, ранее министр Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Украине стоит начать ценить роль, которую Варшава сыграла для Киева.



После этого в украинское Министерство иностранных дел пригласили посла Польши Бартоша Цихоцкого. Ему сообщили, что заявления о якобы неблагодарности Украины неприемлемы и не соответствуют действительности.



При этом спикер МИД Олег Николенко отметил, что никакие заявления не помешают Польше и Украине построить общее европейское будущее.