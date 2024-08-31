



Растет число самоубийств солдат РФ на поле боя в Украине

Чувство безнадежности, отсутствие возможности эвакуации и навязанные мифы об условиях, в которых они окажутся в случае захвата Украиной, заставляют российских солдат спускать курок и ставить крест на собственной жизни.



Среди российских военнослужащих практика самоубийства на поле боя становится все более распространенной. Когда российские солдаты получают ранения или оказываются в отчаянном положении, данные свидетельствуют о том, что они быстро понимают, что не получат эвакуации или помощи от своих командиров, что приводит к чувству отчаяния, безнадежности и восприятию того, что самоубийство — единственный возможный вариант.



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Ситуацию усугубляет российская пропаганда, которая активно распространяет мифы о том, что военнослужащие, захваченные в плен Вооруженными силами Украины, подвергаются пыткам и издевательствам, тем самым представляя плен как худшую альтернативу смерти.



Этот вопрос был освещен в заявлении украинского проекта ”Хочу жить”, государственной инициативы, которая запустила горячую линию в сентябре 2022 года и предлагает всем российским солдатам взаимовыгодную сделку. Она гарантирует им жизнь в обмен на ”нормальные, гуманные условия под надзором Красного Креста”.



В недавнем заявлении говорится: ”Российские солдаты идут на каждую атаку так, как будто она последняя, потому что знают, что никто не придет за ранеными, никто не вытащит их, никто не поможет. Вместо раций и надлежащих аптечек они носят в карманах инструкции о том, как убить себя гранатой, заранее выданные старшими политическими офицерами”.



Самоубийства часто являются результатом издевательств, психологического давления и чувства отчаяния среди российских солдат, особенно когда они предоставлены сами себе. Кроме того, командиры российской армии на передовой часто угрожают своим подчиненным суровым наказанием или даже казнью, если они сдадутся, что еще больше усугубляет ситуацию.



Сотрудник украинской военной разведки сообщил Kyiv Post на условиях анонимности, что среди российских солдат наблюдается волна самоубийств, и их число растет: ”Некоторых намеренно доводят до такого шага издевательства, угрозы и чувство полной безнадежности. Другие укорачивают себе жизнь на поле боя”, — сказал источник, добавив, что жизни простых россиян придается крайне низкая ценность.



В противном случае у России просто не хватило бы человеческих ресурсов для проведения военных операций такого масштаба, особенно когда ежедневно в ходе ”мясных атак” гибнут тысячи людей, пояснил чиновник.



”Их доводят до самоубийства. Ни одна современная армия цивилизованного мира не допустит таких потерь”.



В случае гибели российского военнослужащего в результате самострела или взрыва гранаты его смерть не считается наступившей при выполнении боевой задачи. В связи с этим семья погибшего не имеет права на государственную компенсацию в размере 5 млн рублей.



”Самоубийство не считается смертью на поле боя, и никаких 5 миллионов мы не увидим”! — говорится в проекте ”Я хочу жить”.



В проекте подчеркивается, что реальность капитуляции далека от мифов, увековеченных в российских рядах: ”В отличие от их командиров, они нужны нам живыми, потому что их потом обменяют, и мы вернем наших людей из российского ГУЛАГа”.



По данным проекта: ”Живой пример — призывники из Курска, которые не послушались своих командиров и бандитов чеченского лидера Рамзана Кадырова и сдались, вместо того чтобы покончить жизнь самоубийством. 115 из них уже вернулись домой по обмену, а не лежали в земле”.

