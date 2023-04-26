



Си Цзиньпин прокомментировал разговор с Зеленским

В среду, 26 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином – впервые после того, как Россия начала войну против Украины. Они говорили почти час.



Этот разговор прокомментировал Си Цзиньпин, выразив готовность помирить Украину и Россию. Сейчас есть возможность получить благоприятные условия для политического регулирования "украинского кризиса", считает лидер КНР.



Отношения Китая и Украины имеют уровень стратегического партнерства. Пекин готов максимально содействовать мирному завершению войны на территории нашей страны. Об этом сказал глава КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Синьхуа в среду, 26 апреля.



"Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений. Обе стороны должны сосредоточиться на будущем, планировать двусторонние отношения в долгосрочной перспективе, продолжать традицию взаимного понимания и искренности между странами и способствовать развитию китайско-украинского стратегического партнерства", – отметил Си Цзиньпин.



Он признал, что сложная эволюция украинского кризиса оказала серьезное влияние на международную ситуацию. При этом в вопросе украинского кризиса Китай всегда стоял на стороне мира, и его основная позиция состоит в содействии миру и переговорам.



"Китай не является ни создателем, ни стороной, вовлеченной в украинский кризис. Как постоянный член Совета безопасности ООН и ответственная большая страна, мы не будем ни наблюдать за огнем с другой стороны, ни подливать масло в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью поживиться. То, что делает Китай, открыто. Диалог и переговоры – единственно возможный выход. В ядерной войне нет победителей. При решении ядерной проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сохранность, по-настоящему сосредоточиться на собственном будущем и всего человечества, совместно управлять кризисом и контролировать его", – заявил лидер КНР.



По мнению Си Цзиньпина, теперь, когда рациональное мышление и голос всех сторон усиливаются, мы должны воспользоваться возможностью, чтобы получить благоприятные условия для политического регулирования кризиса.



"Есть надежда, что все стороны глубоко задумаются об украинском кризисе и совместными усилиями будут искать путь к долгосрочному миру и стабильности в Европе через диалог. Китай будет способствовать переговорам, а также приложит свои усилия, чтобы как можно быстрее прекратить войну, прекратить огонь и возобновить мир", – добавил он.



Си Цзиньпин сообщил, что Китай отправит специального правительственного представителя по евразийским делам в Украину и в другие страны "для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому регулированию украинского кризиса".