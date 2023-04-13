



Швейцария готова выделить Украине $1,7 млрд до 2028 года

Правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения России. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, сообщает Swiss Info.



Эта поддержка будет оказана в рамках общей стратегии международного сотрудничества. С учетом 300 млн франков (более 338 млн долларов, - ред.), уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы.



Швейцария в течение следующих шести лет окажет в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов, - ред.).

Напомним, в Швейцарии приговор получили банкиры, помогавшие близкому другу российского диктатора Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину перевести деньги на банковские счета.



Кроме того, 29 марта Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии России.