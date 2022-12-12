



Швеция готовит рекордный пакет помощи для Украины

Швеция готовит новый пакет помощи для Вооруженных сил Украины, который будет на 50% больше предыдущего. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Йонсон на совместном брифинге с украинским коллегой Алексеем Резниковым.



По словам Йонсона, Стокгольм предоставит средства ПВО и боеприпасы к нему, а также зимнее обмундирование.



Ранее глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем рассказал, что он включает наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, зимнее оборудование и €270 млн.



"Это на 100 млн больше, чем все предыдущие пакеты помощи. Это - прорыв, совсем другая степень поддержки", - заявил он.

