Новости » Политика
шольц
10.06.2023 13:17 Алина Груднева

Шольц намерен в ближайшее время поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в обозримом будущем поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Шольца, он собирается передать Путину сообщение о том, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Когда именно состоятся их переговоры, не раскрывается.

Как известно, 12 июня Шольц с президентом Польши Аджеем Дудой посетит Францию, чтобы в преддверии июльского саммита Североатлантического Альянса обсудить с Эммануэлем Макроном стремление Украины к членству в НАТО и гарантии безопасности для страны.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы