



Шольц намерен в ближайшее время поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен в обозримом будущем поговорить с президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает Reuters.



По словам Шольца, он собирается передать Путину сообщение о том, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. Когда именно состоятся их переговоры, не раскрывается.



Как известно, 12 июня Шольц с президентом Польши Аджеем Дудой посетит Францию, чтобы в преддверии июльского саммита Североатлантического Альянса обсудить с Эммануэлем Макроном стремление Украины к членству в НАТО и гарантии безопасности для страны.

