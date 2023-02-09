



ШАС: провокаторши превращают Стену Плача в арену политической борьбы

В ШАС подтвердили, что согласились отозвать законопроект, вызвавший скандал, относительно уголовного наказания за неподобающую одежду и музыку во время молитвы у Стены Плача.



Такое заявление было сделано после выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу по этому поводу.



"Мы приветствуем заявление премьер-министра о том, что статус-кво будет сохранен, каким он был до сих пор. Стена Плача не нуждается ни в каком законе. Большая часть еврейского народа уважает святость этого места, за исключением женщин-провокаторов, которые не перестают превращать его в арену политической борьбы, и все это под прикрытием БАГАЦа", — сказано в заявлении.



В ШАС настаивают на том, что инициатива относительно ужесточения наказания была направлена на "сохранение существующей ситуации", а критику в отношении законопроекта обозвали "дешевым популизмом".