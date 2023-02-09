



Нетаниягу об инициативе ШАС: статус-кво Стены Плача будет сохранен

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал критику в отношении законопроекта ШАС, который предусматривал бы наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для тех, кто придет в неподобающей одежде или включит музыку у Стены Плача.



По словам главы правительства, инициатива рассматриваться не будет.



"Статус-кво Стены Плача, важной для всего народа Израиля, сохранится без изменений", - сказал он.



По словам Нетаниягу, он побеседовал по этому поводу с членами коалиции, которые согласились на то, что законопроект не будет рассматриваться, по крайней мере, в настоящее время.



"А если он и появится, то не будет включать в себя пункты, предусматривающие уголовную ответственность за нескромную одежду или музыку", - сказал он.



Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что на фоне разгоревшегося скандала законопроект ШАС не будет выноситься на голосование законодательная комиссии Кнессета, которая соберется в воскресенье. Позже ШАС отозвала проект закона.



"Мы приветствуем заявление премьер-министра о том, что статус-кво будет сохранен, каким он был до сих пор. Стена Плача не нуждается ни в каком законе. Большая часть еврейского народа уважает святость этого места, за исключением женщин-провокаторов, которые не перестают превращать его в арену политической борьбы, и все это под прикрытием БАГАЦа", — сказано в заявлении.



В ШАС критику в отношении законопроекта обозвали "дешевым популизмом".

