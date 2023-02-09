



Ганц об инициативе ШАС: Стена Плача принадлежит всем

Один из лидеров оппозиции, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц раскритиковал инициативу ШАС о том, что нужно ужесточить наказание за неподобающую одежду у Стены Плача.



По его словам, ни кто не имеет эксклюзивного права на самое святое место страны.



"Стена Плача принадлежит всем — религиозным и светским, правым и левым, и мы должны охранять ее как место, объединяющее все части нации", — подчеркнул он.



Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу заблокировать законопроект ШАС, предусматривающий наказание в виде шести месяцев тюремного заключения для тех, кто, помимо прочего, придет в неподобающей одежде или включит музыку у Западной стены.



"Отложите политику в сторону. Не отрывайте Стену Плача от еврейского народа", - добавил он.