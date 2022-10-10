



Сделка о морской границе: Ливан готовится принять решение

Президент Ливана Мишель Аун объявил в воскресенье, что продолжающиеся переговоры с Израилем по поводу их спорной морской границы и прав на бурение, и что Ливан ожидает получить окончательное предложение в ближайшее время.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Аун получил телефонный звонок от американского посредника Амоса Хохштейна, во время которого он проинформировал его о последних результатах переговоров", - заявили в канцелярии ливанского президента.



В канцелярии добавили, что Хохштейн должен был выслать окончательную версию предложения "в ближайшие несколько часов".



Как отмечается, правительство Ливана готовится рассмотреть окончательную формулировку предложения и принять окончательное решение.



Еще неделю назад казалось, что Ливан и Израиль находятся в непосредственной близости к заключению важного соглашения о демаркации морских границ между государствами. Однако ситуация обострилась после того, как Ливан потребовал внесения дополнительных изменений в проект соглашения.



Кроме этого, проект соглашения был встречен критикой со стороны израильской оппозиции.

