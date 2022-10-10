Новости » Политика
Сделка о морской границе: Ливан готовится принять решение
10.10.2022 06:42 Ольга Белозерова

Сделка о морской границе: Ливан готовится принять решение

Президент Ливана Мишель Аун объявил в воскресенье, что продолжающиеся переговоры с Израилем по поводу их спорной морской границы и прав на бурение, и что Ливан ожидает получить окончательное предложение в ближайшее время.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Аун получил телефонный звонок от американского посредника Амоса Хохштейна, во время которого он проинформировал его о последних результатах переговоров", - заявили в канцелярии ливанского президента.

В канцелярии добавили, что Хохштейн должен был выслать окончательную версию предложения "в ближайшие несколько часов".

Как отмечается, правительство Ливана готовится рассмотреть окончательную формулировку предложения и принять окончательное решение.

Еще неделю назад казалось, что Ливан и Израиль находятся в непосредственной близости к заключению важного соглашения о демаркации морских границ между государствами. Однако ситуация обострилась после того, как Ливан потребовал внесения дополнительных изменений в проект соглашения.

Кроме этого, проект соглашения был встречен критикой со стороны израильской оппозиции. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы