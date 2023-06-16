



Россия создала в Беларуси собственный военный следственный отдел

Следственный комитет России создал в Беларуси военный следственный отдел. Об этом, как говорится в пресс-релизе ведомства, главе СКР Александру Бастрыкину доложили во время совещания.



"В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории", – говорится в сообщении ведомства.



В прошлом году Александр Лукашенко заявил о развертывании региональной группировки военных России и Беларуси.



“Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных Сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек”, – сказал он на одном из совещаний.



Совместная региональная группировка войск (РВГ) предусмотрена военной доктриной союзного государства. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее девяти тысяч человек.

