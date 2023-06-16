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Беларусь
16.06.2023 14:50 Наталья Богинская

Россия создала в Беларуси собственный военный следственный отдел

Следственный комитет России создал в Беларуси военный следственный отдел. Об этом, как говорится в пресс-релизе ведомства, главе СКР Александру Бастрыкину доложили во время совещания.

"В связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь создан военный следственный отдел СК России с дислокацией на указанной территории", – говорится в сообщении ведомства.

В прошлом году Александр Лукашенко заявил о развертывании региональной группировки военных России и Беларуси.

“Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных Сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек”, – сказал он на одном из совещаний.

Совместная региональная группировка войск (РВГ) предусмотрена военной доктриной союзного государства. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее девяти тысяч человек.
 

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