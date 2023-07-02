



Россия объявила бывшего главного раввина Москвы "иностранным агентом"

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт является “иностранным агентом”, заявило Министерство юстиции России, пишут российские СМИ.



“Гольдшмидт распространил ложную информацию о решениях органов государственной власти Российской Федерации и их политике, — говорится в сообщении официального российского новостного агентства “Интерфакс“ со ссылкой на Минюст. - Он выступал против спецоперации в Украине“.

Гольдшмидт покинул Россию в начале войны и призвал евреев покинуть эту страну.



“Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, вы видели, как правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину, — сказал Гольдшмидт The Guardian . - Мы видели это в царские времена и в конце сталинского режима”.



Он утверждал, что вторжение России в Украину начинает создавать аналогичную среду.



“Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев — это уехать”, — сказал Гольдшмидт в январе, пишет jpost.



59-летний Гольдшмидт является президентом Конференции европейских раввинов с 2011 года и сейчас живет в Израиле после того, как уехал из России в 2022 году. Он родился и вырос в Швейцарии.



С 1993 по 2022 год он занимал должность главного раввина Московской хоральной синагоги в России. В 1989 году учредил и возглавил Московский раввинский суд Содружества Независимых Государств.



В субботу Гольдшмидт заявил в своем заявлении, что призывает евреев России уехать, “пока не стало слишком поздно”. Он добавил, что “горд быть на правильной стороне истории и присоединиться к выдающемуся списку людей, которые выступают против неоправданной операции и причинения вреда невинным”. Он добавил, что “в течение 30 лет я взращивал и сохранял еврейскую общину в Москве, никакой приказ не помешает мне сделать это и сейчас”. Гольдшмидт добавил, что это первый случай, когда религиозный лидер был объявлен иностранным агентом в России.



