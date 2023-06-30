



РФ распространила в Совбезе ООН письмо о "провокациях Киева на Запорожской АЭС"

Россия распространила в Совбезе ООН письмо о том, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Об этом 29 июня заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.



Также в письме содержится призыв к генеральному секретарю ООН принудить Киев воздержаться от провокаций в отношении атомной станции.



"Сегодня мы распространили письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН <...> повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС", - сказал Небезя.



Между тем в Украине продолжают готовиться к возможному радиоактивному инциденту. Так, сегодня в Днепропетровской и Запорожской областях прошли масштабные учения по гражданской обороне. Учения прошли в Никопольском и Криворожском районах, которые попадают в 50-километровую зону вероятного поражения.



Ранее в СБУ была информация о том, что россияне могут готовить теракт на Запорожской АЭС с утечкой радиации.

