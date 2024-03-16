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РФ готовит нападение на страны НАТО, - СМИ
16.03.2024 13:43 Алина Груднева

РФ готовит нападение на страны НАТО, - СМИ

Россия может напасть на территории стран-членов НАТО в 2026 году.

Об этом сообщает газета Business Insider со ссылкой на данные немецких спецслужб.

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По мнению аналитиков, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, о чем свидетельствует реорганизация армии РФ, передвижение войск и размещение ракет на западе России. 

Предполагается также, что страна активно наращивает для этой цели производство вооружений.

В газете отметили, что Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны.

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