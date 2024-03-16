



РФ готовит нападение на страны НАТО, - СМИ

Россия может напасть на территории стран-членов НАТО в 2026 году.



Об этом сообщает газета Business Insider со ссылкой на данные немецких спецслужб.



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По мнению аналитиков, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, о чем свидетельствует реорганизация армии РФ, передвижение войск и размещение ракет на западе России.



Предполагается также, что страна активно наращивает для этой цели производство вооружений.



В газете отметили, что Бундесвер впервые с конца холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны.