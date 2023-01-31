



Резкий рост расизма в отношении выходцев из бывшего СССР

В среду, 1 февраля, в Кнессете состоится заседание комитета по алие, абсорбции и диаспоре, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы расизма и насилия в отношении новых репатриантов. Данные, которые представит глава правительственного подразделения по координации борьбы с расизмом, адвокат Авока (Куби) Зина, свидетельствуют о резком росте жалоб от представителей арабской общины, треть из 415 жалоб в подразделении - от них. Каждая пятая жалоба связана с дискриминацией при оказании государственной услуги.



Данные, полученные "Исраэль Хайом", показывают, что в 2022 году отдел открыл 415 дел по жалобам на расизм в общественной сфере. Если до прошлого года было равенство между заявлениями членов эфиопской общины и заявителей из арабского сектора, то теперь ситуация изменилась - 32% заявителей принадлежат к арабскому обществу, а 17% - евреи эфиопского происхождения. 18% жалоб поступают от израильтян, приехавших из бывшего Советского Союза, 5% - от ультраортодоксов и еще 5% - от мизрахим.



19% жалоб касаются дискриминации при предоставлении государственных услуг, 12% - дискриминации в сфере занятости, 11% - расистских высказываний в общественной сфере, 9% - расистской/стереотипной рекламы в общественной сфере, 6% - расистских высказываний на государственной службе, 7% - по вопросу работы полиции и правоохранительных органов, 6% - по вопросу расизма в системе образования, 3% - по вопросу правонарушений на расовой почве и 17% - по вопросу, который не входит в сферу полномочий координационного отдела.