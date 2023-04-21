



Резервисты призывают Регев отстранить экс-командира от зажжения факелов

В четверг рота десантников-резервистов призвала министра транспорта Мири Регев отказаться от выбора их бывшего командира батальона, ныне командующего элитным подразделением Дувдеван, в качестве зажигателя факела на ежегодной церемонии Дня независимости Израиля. Резервисты обвинияют офицера в обмане об инциденте во время боевых действий в Газе в 2014 году.



Бывший командир роты написал, что подполковник “Далед” ложно утверждал, что был ранен в глаз во время боевых действий, а затем дождался утра, чтобы быть эвакуированным из Рафаха во время операции "Защитный край". Согласно письму, Далед был ранен осколками, когда войска взорвали строение, и на том этапе они даже не вступали в бой с противником.



Из-за правил военной информационной безопасности имя главы элитного подразделения Дувдеван не может быть названо или показано его лицо, то есть он зажжет факел и произнесет короткую речь, скрывая лицо, как это делалось в прошлом.



В письме, подписанном 15 солдатами и опубликованном новостным сайтом Ynet, описывается инцидент, когда они наткнулись на вход в туннель возле сборного железобетона 19 июля 2014 года. На этом этапе Даледа с ними не было. Отряд разделился: одна группа защищала туннель, а другая прочесывала территорию.



"Внезапно из сборно-разборной конструкции вышел террорист и начал стрелять. В ходе перестрелки сержант Бная Рубель был ранен и позже скончался от полученных ранений, - говорится в письме. - Первым на место прибыл танк, который открыл огонь по сборно-разборной конструкции и разрушил ее".



Командир батальона прибыл позже, и отделение снова разделилось: одна группа занималась Рубелем, а другая прочесывала местность.



"Когда мы обнаружили еще одну сборную конструкцию, я приказал всем лечь и стрелять по ней из гранатомета. Далед определенно не ложился. Он остался стоять на коленях, и в тот момент, когда мы обстреляли сборную конструкцию, он был ранен осколком в глаз", — говорится в письме.



"В интервью, которые он дал впоследствии, он сказал, что скрывал от нас ранение и продолжал сражаться, и его эвакуировали только утром", — говорилось в письме, и утверждалось, что все войска слышали его крик, когда он был ранен.



Солдаты утверждали, что среди лжи Даледа было то, что отряд убил четырех террористов до его эвакуации, что они слышали взрывы и что террорист-смертник совершил теракт перед зданием.



"После ранения его посадили на БТР, и уже через десять минут он был в Израиле. Время было не позднее 9 часов вечера, задолго до утра", — отмечает бывший командир роты, добавив, что в официальном пересказе истории к событиям были ложно добавлены гранаты и террористы.



Когда войска впервые покинули Газу во время перерыва, Далед связался с бывшим командиром роты и велел ему сообщить следователям, расследующим инцидент, что он присутствовал на протяжении всего хода событий, согласно письму.



"После двух с половиной недель боев нас отпустили домой, и вызвали на проверку, на которой присутствовали офицеры, которых даже не было в этом районе. Когда они поняли, что другой командир роты и я не подстроимся под их повествование, они перестали нас приглашать", — вспоминает бывший командир роты.



Солдаты сказали, что они не возражали против продвижения Даледа в армии, но получение почетной роли на церемонии, закрывающей День памяти и открывающей День независимости, было “красной чертой”, и поэтому решили высказаться. Они добавили, что скорбящая семья Рубеля заслуживает ответов по поводу инцидента.



“У меня нет желания причинить вред или помешать ему продвигаться в армии, у меня есть желание, чтобы человек, выбранный в качестве одного из 12 самых важных людей в стране на этой неделе, сообщил правду, и чтобы все ее узнали. И если они решат позволить ему зажечь факел или позволить ему стать начальником штаба ЦАХАЛа, это нормально. Но все узнают правду“, — говорится в письме.



В ответ представители ЦАХАЛа заявили, что о письме им неизвестно, и похвалили Даледа в своем заявлении.



“Далед — храбрый и нравственный командир, который много раз подвергал свою жизнь опасности, чтобы защитить жителей Государства Израиль во многих боевых ролях, и зажжет факел от имени солдат ЦАХАЛа и сил безопасности”, — заявили военные.

