



Республиканцы призвали Байдена наложить вето на антиизраильскую резолюцию СБ ООН

Республиканские члены Конгресса США призывают президента Джо Байдена наложить вето на антиизраильскую резолюцию, которая, будет представлена ​​в понедельник в Совет Безопасности ООН, и недвусмысленно заявить, что его администрация выступает против таких односторонних шагов на международном форуме.



“Поскольку Совет Безопасности ООН вновь переходит к рассмотрению еще одной односторонней, предвзятой антиизраильской резолюции, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли свою позицию, согласно которой только прямые переговоры между израильтянами и палестинцами могут привести к прогрессу”, написал в письме президенту спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. Письмо также подписал Стив Скализ, лидер большинства и председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.



Сенатор Том Коттон из Арканзаса считает, что “если Совет Безопасности ООН примет меры в понедельник, чтобы наказать Израиль, президент Байден должен поддержать их и заблокировать нелепую политически мотивированную меру”. Конгрессмен Макс Миллер, новый еврей-республиканец из Огайо, говорит, что “эта резолюция является последней атакой ООН на суверенитет Израиля. Байден должен наложить вето на эту меру в Совете безопасности и подтвердить, что Соединенные Штаты всегда будут поддерживать нашего союзника”.



В субботу госсекретарь Энтони Блинкен позвонил главе ПА Махмуду Аббасу, чтобы обсудить предстоящее заседание Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке.



Во время телефонного разговора с Блинкеном Аббас подчеркнул необходимость “заставить Израиль прекратить все его односторонние меры, включая создание поселений, снос домов, вторжения в города, деревни, лагеря и мечеть Аль-Акса, а также убийства”.