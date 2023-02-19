



США призывают Израиль и ПА “восстановить спокойствие”

В субботу госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и отдельно с главой ПА Махмудом Аббасом, подтвердив поддержку США “решения двух государств” в регионе и попросив их “восстановить спокойствие”.



Блинкен в разговоре по телефону с обоими лидерами подтвердил приверженность США “согласованному решению о создании двух государств и оппозиции политике, которая ставит под угрозу его жизнеспособность”.



Это сообщение последовало за решением правительства Израиля дать разрешение на создание нескольких аванпостов поселений в Иудее и Самарии, вызвавшем критику со стороны крупных держав, включая Соединенные Штаты.



Белый дом заявил в четверг, что он “глубоко встревожен” решением Израиля, но, тем не менее, выразил несогласие с предложенной резолюцией Совета Безопасности ООН, требующей от Израиля прекращения поселений на оккупированных территориях.

