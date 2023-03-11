



Реакция арабских стран на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Иран и Саудовская Аравия договорились в пятницу восстановить отношения в рамках сделки, о которой было объявлено после четырех дней секретных переговоров в Пекине. Арабские страны отреагировали на сообщение.





Главный переговорщик йеменского движения хути, поддерживаемого Ираном, Мохаммед Абдулсалам:

"Регион нуждается в восстановлении нормальных связей между его странами, чтобы исламская нация могла восстановить утраченную в результате иностранного вмешательства безопасность".



Глава МИД Омана Бад Альбусаиди:

"Это беспроигрышный вариант для всех, и он пойдет на пользу региональной и глобальной безопасности. Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе также есть потенциал для увеличения экономических выгод для всех".



Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш:

"Мы приветствуем соглашение между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений и приветствуем роль Китая в этом отношении. ОАЭ верят в важность позитивного общения и диалога между странами региона для консолидации концепций добрососедства и отталкивания от общей позиции для построения более стабильного будущего для всех".



Катар

Премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, который также исполняет обязанности министра иностранных дел, поздравил министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии с заключением соглашения.



Ирак

Иракское государственное информационное агентство написало, что Ирак приветствует "новую страницу" в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.



Египет

Министерство иностранных дел Египта выразило надежду, что соглашение будет способствовать разрядке напряженности в регионе.

