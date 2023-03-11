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Реакция арабских стран на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии
11.03.2023 08:42 Евгения Маркова

Реакция арабских стран на возобновление отношений Ирана и Саудовской Аравии

Иран и Саудовская Аравия договорились в пятницу восстановить отношения в рамках сделки, о которой было объявлено после четырех дней секретных переговоров в Пекине. Арабские страны отреагировали на сообщение. 


Главный переговорщик йеменского движения хути, поддерживаемого Ираном, Мохаммед Абдулсалам:
"Регион нуждается в восстановлении нормальных связей между его странами, чтобы исламская нация могла восстановить утраченную в результате иностранного вмешательства безопасность".

Глава МИД Омана Бад Альбусаиди:
"Это беспроигрышный вариант для всех, и он пойдет на пользу региональной и глобальной безопасности. Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе также есть потенциал для увеличения экономических выгод для всех".

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш:
"Мы приветствуем соглашение между Саудовской Аравией и Ираном о возобновлении дипломатических отношений и приветствуем роль Китая в этом отношении. ОАЭ верят в важность позитивного общения и диалога между странами региона для консолидации концепций добрососедства и отталкивания от общей позиции для построения более стабильного будущего для всех".

Катар
Премьер-министр шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, который также исполняет обязанности министра иностранных дел, поздравил министров иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии с заключением соглашения.

Ирак
Иракское государственное информационное агентство написало, что Ирак приветствует "новую страницу" в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.

Египет
Министерство иностранных дел Египта выразило надежду, что соглашение будет способствовать разрядке напряженности в регионе.
 

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