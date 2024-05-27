



Путину предложили исключить талибов из списка террористических организаций

Министерство иностранных дел РФ и минюст предложили Владимиру Путину исключить талибов из списка террористических организаций.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.



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По его словам, талибов предложено исключить из списка террористических организаций для признания их правительства в Афганистане.



"Есть отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение", - сказал Кабулов.