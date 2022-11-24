



Путин потребовал нарастить производство военной техники

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить количество производимой военной техники и улучшить ее характеристики.



Свое требование Путин озвучил в ходе совещания с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей вооруженных сил, сообщает РБК и сайт Кремля.



Путин отметил, что необходимо наладить "чёткую, качественную, хорошо скоординированную работу" по обеспечению военных техникой, экипировкой и снаряжением.



"Повторю: здесь важны все вопросы, включая и экипировку, и снаряжение, и медицину, и денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях и так далее. И конечно, это касается специальной военной техники. По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с чёткими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого. Делать это нужно в строго зафиксированных объёмах, в единицах, с датами получения продукции теми, кто должен эту продукцию использовать", - заявил Путин.



Президент РФ отметил, что "важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции".