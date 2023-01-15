Призовет к забастовке рабочих: Лапид встретится с главой Гистадрут
Лидер оппозиции Яир Лапид сегодня вечером встретится с главой Гистадрут Арноном Бар-Давидом, чтобы обсудить потенциал широкой забастовки рабочих в знак протеста против нынешнего правительства.
Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.
Как утверждается, Лапид надеется заручиться поддержкой Бар-Давида, чтобы начать широкую забастовку рабочих в знак протеста против планов правительства по масштабной перестройке судебной системы.
Однако, сообщает 13-й канал, Бар-Давид вряд ли согласится с такой мерой.