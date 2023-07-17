



Признак политической нестабильности: В Китае пропал министр иностранных дел

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не появлялся на публике почти три недели. На это обратили внимание международные СМИ, в том числе CNN и WION 17 июля.



Как отмечает CNN, его отсутствие " чрезвычайно продолжительное" как для "напряженного периода" в дипломатической деятельности Пекина. Это вызывает "бурные спекуляции в стране", пишет издание, отметив, что КНР известна "своей политической непрозрачностью".



Отвечая на вопрос о длительном отсутствии Цинь Гана, представитель министерства иностранных дел Китая 17 июля ответил, что у него нет "информации для предоставления". Он добавил, что дипломатическую деятельность Китая "осуществляют в обычном режиме".



В последний раз чиновника видели 25 июня и с представителями Шри-Ланки, Вьетнама и России в Пекине. Следующие встречи были отменены, в частности, министерской встречи в рамках АСЕАН. Как сообщало Reuters, отсутствие главы МИД КНР объяснили состоянием здоровья. Также Цинь Ган должен был встретиться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, но Китай отменил приезд европейского чиновника в Пекин через несколько дней.



CNN отмечает, что в последнее время Цинь Ган выступил "с резкими упреками" в адрес США после того, как отношения между странами обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который был замечен у берегов США. Также чиновник сыграл главную роль в дальнейших усилиях обеих сторон по стабилизации отношений и восстановлению связи, включая встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время его визита в Пекин.



WION отмечает, что министр иностранных дел в Китае “не самый высокий авторитет по иностранным делам”. Более важную роль играет офис Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, которую сейчас возглавляет Ван И.



В материале CNN подчеркивают, что, "если с Цинь Ганом "то-то произошло, возникает вопрос: испортились ли его отношения с высшим руководителем страны или это признак политической нестабильности?" Уже были случаи, когда высокопоставленные китайские чиновники исчезали из виду общественности, а через несколько месяцев оказывалось, что их задержали, пишет издание. Такие внезапные исчезновения были "обычным явлением" в антикоррупционной кампании главы КНР Си Цзиньпина.