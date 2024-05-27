



Приговорен экс-офицер Бундесвера за шпионаж в пользу РФ

В Германии приговорили к 3,5 годам тюрьмы бывшего офицера Бундесвера за шпионаж в пользу России.



Соответствующее решение вынес суд в Дюссельдорфе.



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По версии следствия, обвиняемый передавал секретную информацию российской разведке. Мужчина признал свою вину.



В суде обвиняемый заявил, что пытался обезопасить свою семью. На сотрудничество с россиянами его побудил страх того, что война в Украине приведет к ядерной эскалации.