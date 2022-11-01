



Правительство одобрило сокращение бюджета на 7% для повышения зарплаты учителям

Кабинет министров Израиля единогласно одобрил сокращение бюджета всех министерств на 7% для финансирования соглашения о заработной плате, подписанного с учителями на прошлой неделе. Среди прочего, более 1 миллиарда шекелей будет сокращено из бюджета Министерства обороны и 250 миллионов шекелей – из Министерства внутренней безопасности. Соглашение с учителями будет стоить государству дополнительно 4,5 миллиарда шекелей ежегодно до 2026 года.



Несмотря на резкую критику Минфина, настаивающего на том, что сокращения коснутся социальных услуг, министры от партии “Авода” и “Мерец” не выступили против сокращений, несмотря на обещание проголосовать против них. Министры заявили, что они изменили свое мнение после того, как их заверили, что бюджет на 2022 год не пострадает.