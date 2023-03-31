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Польша призвала своих граждан срочно покинуть Россию
31.03.2023 15:19 Раиса Вовк

Польша призвала своих граждан срочно покинуть Россию

В Польше "активизировали" рекомендацию своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", - написал Ясина в Twitter. 

Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором призывается отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ - советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.

Напомним, что в России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж". 

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