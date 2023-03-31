



Польша призвала своих граждан срочно покинуть Россию

В Польше "активизировали" рекомендацию своим гражданам покинуть территорию России после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Польши Лукаш Ясина.



"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", - написал Ясина в Twitter.



Под этим постом он разместил заявление МИД, в котором призывается отказаться от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ - советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.



Напомним, что в России задержали журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича якобы за "шпионаж".