



Политики Израиля возмущены предполагаемым заявлением Лапида "о двух государствах

В Израиле возмущены ожидаемой речью премьер-министра Яира Лапида на Генеральной Ассамблее ООН, которая ожидается в четверг, 22 сентября.

Он, как сообщается, намерен поддержать решение конфликта с палестинцами на основе создания "двух государств".

По данным Ynet, в канцелярии премьер-министра раскрыли содержание выступления Лапида, которое включает заявление о "безопасном будущем для Израиля".

Министр юстиции Гидео Саар раскритиковал запланированное выступление главы правительства.

"Поддержка террористического государства в Иудее и Самарии поставит под угрозу безопасность Израиля, большинство израильтян этого не допустит", — сказал Саар.

Заместитель премьер-министра Нафтали Беннет написал в Facebook, что обсуждать решение о создании двух государств неправильно.

"Нет места и причин поднимать идею палестинского государства. Правительство, которое я возглавлял, многого добилось там без уступок, что поставит под угрозу безопасность Израиля.

Нет места для другой стране между Средиземным морем и рекой Иордан, и не нужно работать для палестинской государственности. Пустые слова, такие как "два государства", должны быть оставлены в 1990-х годах вместе с другими давно ушедшими вещами", — считает Беннет.

Источники, близкие к Беннету, рассматривают намерения Лапида как отказ от политики правительства единства. Бывший премьер-министр, нынешний лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу боролся с мировыми державами по этому вопросу, и они считают, что Лапид обращается к левым избирателям, когда говорит о возможности создания палестинского государства.